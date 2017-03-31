Пылваский "Сервити" досрочно выиграл регулярный чемпионат Эстонии по гандболу

В четверг вечером подопечные Калмера Мустинга в поединке предпоследнего тура на выезде обыграли команду из Виймси со счетом 38:23, сообщили утренние теленовости ETV+.

Самым результативным у победителей стал Хендрик Варул, забивший 7 голов. После этой победы набравшие 24 очка гандболисты "Сервити" стали недосягаемыми для ближайшего соперника — команды "Кехра" — и в серии плей-офф получат самый благоприятный посев.

Тем временем шансы на выход в четвертьфинал появились у гандболистов из Тапа, которые в упорной борьбе взяли верх над соперниками из Арукюла (34:32) и поднялись на шестое место в турнирной таблице.