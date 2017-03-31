Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров

В связи с участившимися сбоями в работе амортизированных радаров на восточной границе Эстонии погранслужба просит выделить дополнительное финансирование на их ремонт.

За последние шесть месяцев в работе радаров на эстонско-российской границе пять раз возникали серьезные неисправности, из-за которых несколько километров границы оставались без наблюдения и пограничникам приходилось высылать на место специальный отряд, сообщило в пятницу издание Postimees.

По его сведениям, Департамент полиции и погранохраны хотел бы дополнительно получить на ремонт амортизированных радаров 400 тыс. евро в год.

"За последние полгода с радарами было пять серьезных инцидентов, которые можно назвать критическими", - сказал заместитель генерального директора департамента Тауно Туйск.

Кроме того, в работе систем слежения возникают и другие мелкие неисправности. Продолжительность перебоев в работе оборудования составляла от одного-двух до тридцати часов.