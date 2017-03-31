В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу

Согласно новым тарифам на сетевую услугу компании Elektrilevi, которые вступят в силу с 1 июля, стоимость услуги для домохозяйств снизится в среднем на четыре, а для предприятий – на восемь процентов.

Новые тарифы были опубликованы в пятницу на веб-сайте Elektrilevi, сообщила служба новостей "Радио 4".

Изменения цены для каждого конкретного клиента будут зависеть от пакета и объема потребления электроэнергии.

По словам руководителя отдела обслуживания клиентов Elektrilevi Айнера Тийтсона, конечная цель изменений заключается в том, чтобы объем обслуживаемой электросети соответствовал реальным потребностям клиентов. Таким образом компания в долгосрочной перспективе сможет поддерживать затраты и цены на минимальном уровне.