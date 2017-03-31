rus.err.ee

Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года ({{commentsTotal}})

Катри Райк. Автор: Андрес Теннус/Тартуский университет
Эстония
Эстония

По мнению ректора Академии МВД Катри Райк, правительственный план по запуску Нарвского колледжа академии уже через два года основан на исключительно оптимистичном прогнозе.

Как пояснила Райк изданию Postimees, для открытия колледжа потребуется провести целый ряд сложных процедур. "Для этого нужно приобрести землю, сделать детальную планировку. Нам придется построить здание академии, которое включает в себя и общежитие", - сказала ректор Академии МВД.

Райк отметила, что колледж Академии МВД будет отличаться от Нарвского колледжа Тартуского университета. "Там будет не вся учебная программа, а только некоторые ее части — в основном все же практика, а также некоторое количество обучения в сфере таможни и погранохраны", - пояснила она.

В четверг правительство Эстонии приняло решение не переносить в Нарву главное здание Академии МВД, а создать в приграничном городе колледж учебного заведения. Соответственно, нынешние учебные комплексы ВУЗа в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся и в будущем.

По первоначальной оценке, за год в Нарве планируется обучать до 400 кадетов. Помимо учебного здания и общежития, предполагается сооружение тренировочных площадок, стрелкового тира и бассейна, который должен быть доступен и для местных жителей. Заявленная цель правительства - реализовать до конца проект развития Академии МВД в Нарве в 2019 году.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу
Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
Дорожные условия ухудшились из-за снегопада
ФОТО и ВИДЕО: первое золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки получил китайский дуэт

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набрав 232,06 балла, победили в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Обновлено: 22:28 
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе
Пылваский "Сервити" досрочно выиграл регулярный чемпионат Эстонии по гандболу
Отстранение Асада от власти перестало быть приоритетом внешней политики США
Мнение / Интервью

Историк Илья Никифоров: Эстония между "первой" и "третьей" республикой (1988-1992)

30 марта - важная дата в истории Эстонии. В 1990 году в этот день начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии.

Леонид Карабешкин: на проектах текущего бюджетного периода выход Британии из ЕС не скажется
Эксперты: на ЧМ по фигурному катанию мужчины выступят на пределе человеческих возможностей
Постпред Эстонии в ЕС: связи британцев с ЕС очень сложно разорвать
ИДА-ВИРУМАА
Eesti Energia проведет мобильную связь в шахте "Эстония" за 150 000 евро
EVR Cargo: 27 марта в Вирумаа из двух цистерн утекло почти 52 тонны химикалий
В Нарве в субботу пройдет благотворительный костюмированный забег
Решение принято: в Нарве через два года построят колледж Академии МВД
Обновлено: 30.03
Урве Пало предложила вернуть в Ида-Вирумаа 25% налогов за загрязнение окружающей среды
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
В Эстонии взяты под стражу подозреваемые в наркопреступлениях и вымогательстве
Обновлено: 18:59 
ЗА РУБЕЖОМ
Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу о коррупции
Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
"Прямую линию" с Путиным перенесут с апреля на более поздний срок
Организаторы "Оскара" продолжат работать с виновниками скандала на вручении премии
Комиссия сената расследует роль России в кампании Трампа
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ЭСТОНИЯ
При сохранении зимних погодных условий ошипованные шины можно не менять до 30 апреля

31 марта в Эстонии заканчивается период разрешенного использования ошипованных зимних шин в автотранспорте, но при сохранении неблагоприятных погодных условий такие шины можно не менять до 30 апреля.
В шиномонтажных мастерских появились очереди
В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов
За полгода система мониторинга на восточной границе Эстонии давала сбои пять раз
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS
Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Волли Кальм переизбран ректором Тартуского университета
Обновлено: 30.03
ЭКОНОМИКА
В США впервые в истории осуществлен повторный запуск ступени космической ракеты
Ходатайствующих о пособии низкооплачиваемых работников проверяют на зарплаты в конвертах
30.03
EVR Cargo инвестирует в приобретение вагонов более 7 млн евро
30.03
Налог на грузовые автомобили может быть введен уже с 1 января
30.03
Свен Сестер призывает снизить процентную ставку про учебному кредиту
30.03
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в феврале вырос почти на 3%
29.03
Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро
СПОРТ
ФИФА расширит квоту европейских сборных на ЧМ-2026
Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер продолжит карьеру в норвежской "Волеренге"
ФОТО и ВИДЕО: фигурист Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ в Хельсинки
Обновлено: 30.03
Эстонский олимпийский комитет в этом году окажет финансовую поддержку 89 молодым спортсменам
ВИДЕО: Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт
Обновлено: 29.03
Сергей Зенёв об игре с Хорватией: самое важное было сделано в первом тайме
Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице
ФОТО и ВИДЕО: Хелери Хяльвин не прошла в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию
Сборная Грузии по футболу оставила национальную команду Латвии без главного тренера
КУЛЬТУРА
В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры
В Нарве откроется выставка работ художника Владимира Бачу
Мусульмане Эстонии с размахом отметили новый год — Новруз
В Маарду текст "Тотального диктанта" зачитает бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков
Евровидение
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Каток в центре Таллинна завершит сезон в пятницу
В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
Рыбные порты Эстонии проведут в конце апреля День открытых дверей
Работу Меэлиса Пая в центре культуры "Сальме" проверяет служба контроля
Клиентов Tele2 будет обслуживать робот
прямые трансляции
Последние новости
09:39
Eesti Energia проведет мобильную связь в шахте "Эстония" за 150 000 евро
09:25
В США впервые в истории осуществлен повторный запуск ступени космической ракеты
09:03
При сохранении зимних погодных условий ошипованные шины можно не менять до 30 апреля
08:50
Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года
08:14
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу
08:05
Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров
07:44
Пылваский "Сервити" досрочно выиграл регулярный чемпионат Эстонии по гандболу
07:31
Отстранение Асада от власти перестало быть приоритетом внешней политики США
07:16
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе
07:05
Дорожные условия ухудшились из-за снегопада
30.03
ФОТО и ВИДЕО: первое золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки получил китайский дуэт Обновлено
30.03
Ночью в Эстонии пойдет мокрый снег
30.03
Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу о коррупции
30.03
В шиномонтажных мастерских появились очереди
Полезно знать
Топ читаемости
30.03
В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
30.03
Решение принято: в Нарве через два года построят колледж Академии МВД Обновлено
30.03
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
28.03
Полиция просит помочь установить личность человека, снявшего деньги с украденной кредитки
29.03
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
30.03
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS
16.03
ФОТО: При поддержке EAS в Дирхами появятся акулы, а в Пыльтсамаа — космопарк
29.03
Посольства России и Белоруссии осудили высказывания лектора ТТУ Евгена Цыбуленко
01.04
Statoil меняет название на Circle K
30.03
В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 30.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В четверг без осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла
Эстония
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов
В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города
Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство на почве ревности
Обновлено: 29.03
Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство
В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия
За рубежом
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге