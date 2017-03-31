Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года

По мнению ректора Академии МВД Катри Райк, правительственный план по запуску Нарвского колледжа академии уже через два года основан на исключительно оптимистичном прогнозе.

Как пояснила Райк изданию Postimees, для открытия колледжа потребуется провести целый ряд сложных процедур. "Для этого нужно приобрести землю, сделать детальную планировку. Нам придется построить здание академии, которое включает в себя и общежитие", - сказала ректор Академии МВД.

Райк отметила, что колледж Академии МВД будет отличаться от Нарвского колледжа Тартуского университета. "Там будет не вся учебная программа, а только некоторые ее части — в основном все же практика, а также некоторое количество обучения в сфере таможни и погранохраны", - пояснила она.

В четверг правительство Эстонии приняло решение не переносить в Нарву главное здание Академии МВД, а создать в приграничном городе колледж учебного заведения. Соответственно, нынешние учебные комплексы ВУЗа в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся и в будущем.

По первоначальной оценке, за год в Нарве планируется обучать до 400 кадетов. Помимо учебного здания и общежития, предполагается сооружение тренировочных площадок, стрелкового тира и бассейна, который должен быть доступен и для местных жителей. Заявленная цель правительства - реализовать до конца проект развития Академии МВД в Нарве в 2019 году.