В США впервые в истории осуществлен повторный запуск ступени космической ракеты

Американская частная компания SpaceX в четверг впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при космическом запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу.

Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило агентство ТАСС.

Первая ступень Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС), а теперь с ее помощью на орбиту был выведен телекоммуникационный спутник.

SpaceX первой в мире повторно использовала первую ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Вскоре после старта Falcon 9 сотрудникам компании также удалось осуществить управляемый спуск данного элемента носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

"Невероятно горд из-за того, что команда SpaceX достигла этой исторической вехи в космической сфере. Следующая цель - повторный запуск в течение 24 часов", - написал на своей странице в сети Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

По его мнению, повторное использование первой ступени ракеты в будущем позволит примерно в 100 раз уменьшить расходы на отправку аппаратов в космос. Предприниматель предсказал в связи с этим "революцию в сфере космических полетов".

По оценкам SpaceX, повторное использование первой ступени Falcon 9 в краткосрочной перспективе позволит уменьшить стоимость запусков носителя на 30%. Пока эта операция обходится в 62 млн. долларов.

Как указывал Маск, ступени Falcon 9 планируется использовать до 10 раз. После технического обслуживания данных элементов их можно будет применять до 100 раз. Предприниматель уточнил, что та ступень, с помощью которой произвели запуск в четверг, станет музейным экспонатом. Ее передадут в Космический центр имени Джона Кеннеди.

В настоящее время на подготовку использованной первой ступени к новому старту уходит примерно четыре месяца, но планируется сократить этот срок до одного дня.

Falcon 9 - американская частная ракета. Она предназначена для запуска космического корабля многоразового использования Dragon ("Дрэгон") и спутников различного назначения.

SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа, которая управляется дистанционно.