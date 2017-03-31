Eesti Energia проведет мобильную связь в шахте "Эстония" за 150 000 евро

На шахте "Эстония" сланцедобывающего предприятия Enefit Kaevandused проложат 45 км оптико-волоконного кабеля, чтобы под землей уже нынешним летом работала мобильная связь. Стоимость работ 150 000 евро.

Председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур объяснил необходимость мобильной связи под землей повышением конкурентоспособности предприятия. "Это способствует эффективному управлению технологическими процессами в шахте, а также положительно влияет на безопасность труда. Посредством мобильной связи возможен оперативный обмен информацией о ходе и объемах горных работ, о состоянии подземных складов, о месторасположении персонала и техники".

Общая стоимость проекта составляет 150 000 евро. Для того, чтобы подземная связь была обеспечена в любой момент, в шахте будет сохранена и аналоговая телефонная связь, использовавшаяся там годами.