Промпроизводство в Эстонии в феврале выросло на 9%

Объем промышленного производства в Эстонии в феврале 2017 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил Департамент статистики, отметив, что выпуск продукции вырос как в энергетике, так и в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Так, в обрабатывающей промышленности рост за указанный период составил 6%, причем увеличение объема выпуска отмечено в двух третях отраслей этого сектора. Наибольший рост произошел в деревообработке, выпуске металлоизданий и электрооборудования. 69% продукции обрабатывающей промышленности было отправлено на экспорт.

По сравнению с январем, в феврале рост промышленного производства с поправкой на сезонность составил 2%, а в обрабатывающей промышленности — 3%.

По сравнению с февралем 2016 года производство электроэнергии выросло на 33%, а тепловой энергии — на 9%.