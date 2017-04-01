В Кадриорге ликвидируют гендерный дисбаланс среди деревьев

Борцы за права женщин в Эстонии добились невиданного успеха, отмечает сегодня, 1 апреля, в своем сообщении международное информационное агентство Ассошиэйтед дресс.

В столице Эстонии на оси Кадриоргский дворец, Канцелярия президента, Дом-музей Петра Первого и музей КУМУ руководящие посты отвоевали женщины, передает агентство.

Так, Кадриоргским художественным музеем руководит Александра Мурре, президентом страны является Керсти Кальюлайд - ее резиденция расположена следующей в ряду завоеванных женщинами объектов. Дом-музей Петра Первого возглавляет Мария Сморжевских-Смирнова, а в художественном музее КУМУ директорствует Сирье Хельме.

Наряду с такими феноменальными достижениями, специалисты-феншуисты отмечают некоторый перекос в растительном мире парка в целом. По сообщениям дендрологов и специалистов по гендерным особенностям флоры, с которыми консультировались феншуисты, в Кадриорге наблюдается явное преобладание мужских деревьев. И в первую очередь вокруг выше перечисленных объектов. Здесь в основном растут мощные дубы - ярко выраженные мужские деревья. При этом и на елках парка также отмечено преобладание мужских шишек.

Чтобы ликвидировать половой перекос древостоя, дендрологи рекомендуют на пустующей площадке перед Художественным музеем (Дворцом Екатерины) высадить яблоневый сад. Яблоня – истинно женское дерево, и она уравновесит гендерный дисбаланс парка.