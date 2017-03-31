Зарплаты руководства Eesti Energia существенно выросли

В 2016 году зарплаты четырех членов правления госкомпании Eeti Energia выросли по сравнению с 2015 годом. У одного члена правления зарплата снизилась.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер в 2015 году заработал 135 600 евро, а в 2016 году - 163 850 евро, то есть его ежемесячный доход составил 13 654 евро.

Член правления, финансовый директор, Андри Авила в 2015 году получил 73 000 евро, в 2016 году - 105 850 евро или 8820 евро в месяц, сообщает Ärileht.

У члена правления, отвечающего за добычу сланца, Андреса Вайнола зарплата выросла со 116 460 евро в 2015 году до 134 850 в 2016 году. Его ежемесячный заработок составил 11 237 евро.

Член правления, курирующий технологичные проекты и новые направления бизнеса, Маргус Вальс в 2015 году получил 87 600 евро, а в 2016 году - 105 850 евро, его ежемесячная зарплата составила 8820 евро.

Единственный член правления, чья зарплата снизилась - Райне Пайо, отвечающий в компании за производство электроэнергии. В 2015 году он получил 116 460 евро, в 2016 году - 105 850 евро, его ежемесячный доход составил 8820 евро.

В 2016 году прошло 57 заседаний правления предприятия, из них 5 прошли дистанционно в электронном виде. На всех заседания присутствовал только Райне Пайо, остальные члены правления присутствовали на встречах от 49 до 54 раз.