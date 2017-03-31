Налоговый департамент начнет публиковать ежеквартальные данные об обороте предприятий

С 10 апреля Налогово-таможенный департамент будет публиковать на своем веб-сайте не только суммы уплаченных налогов, но и ежеквартальные данные об обороте и числе работников эстонских предприятий.

Новая статистика расширит возможности предприятий для оценки рисков потенциальных партнеров при заключении сделок и повысит прозрачность предпринимательской деятельности, считают в налоговом органе Эстонии.

По оценке Торгово-промышленной палаты, публикация ежеквартальной статистики сделает условия конкуренции более справедливыми и даст преимущества работодателям, создающим рабочие места.

"Предприниматели хотят иметь честную предпринимательскую среду, а публикация данных о числе работников и размере оборота будет этому способствовать — в первую очередь, с точки зрения общественного контроля", - сказал гендиректор палаты Майт Пальтс.

Департамент впервые опубликует данные по налогам за первый квартал 2017 года вместе с размером оборота и числом работников 10 апреля.

Кроме того, налоговый орган предлагает предприятиям специальную налоговую справку, в которой приводится информация об уплаченных конкретной фирмой налогах, наличии налоговой задолженности, обороте и числе работников фирмы. Такую справку, заверенную цифровой подписью, можно заказать в электронной среде Налогово-таможенного департамента и отправить ее потенциальному партнеру по коммерческой сделке.

"Таким образом у партнеров по сделке повышается уверенность в том, что у обеих сторон все в порядке с налогами. Тем самым повышается вероятность того, что заключенная сделка будет успешной", - пояснил гендиректор департамента Риво Рейтманн.

Справку можно заказать как для частного лица, так и для фирмы, при этом можно выбрать, какая именно информация на ней будет отображена.