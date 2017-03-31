rus.err.ee

При взрыве автомобиля в Мариуполе погиб полковник СБУ ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш был убит в результате взрыва, который произошел в пятницу, 31 марта, в городе Мариуполь.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает ТАСС.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных", - приводит пресс-служба ведомства его слова.

Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился сотрудник спецслужбы. О других пострадавших не сообщается.

Ключевой версией произошедшего в правоохранительных органах называют теракт. Следственно-оперативная группа сотрудников СБУ, прокуратуры и полиции находится на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей. Также работают саперы, которые устанавливают тип использованного взрывного устройства.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Исследование: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт обошел по популярности и.о. мэра Таави Ааса
Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года
Из окон школы дети во время урока наблюдали за голым постояльцем отеля Hilton

Зарплаты руководства Eesti Energia выросли на 15-45%

Надежда Савченко: в украинском конфликте надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса
LIVE: На Чемпионате мира по фигурному катанию выступают танцевальные пары

На Чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, выступают танцевальные пары. На телеканале ETV+ и портале rus.err.ee прямая трансляция с 13:00 до 16:10.

При сохранении зимних погодных условий ошипованные шины можно не менять до 30 апреля
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
Мнение / Интервью

Историк Илья Никифоров: Эстония между "первой" и "третьей" республикой (1988-1992)

30 марта - важная дата в истории Эстонии. В 1990 году в этот день начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии.

Леонид Карабешкин: на проектах текущего бюджетного периода выход Британии из ЕС не скажется
Посольства России и Белоруссии осудили высказывания лектора ТТУ Евгена Цыбуленко
Постпред Эстонии в ЕС: связи британцев с ЕС очень сложно разорвать
ИДА-ВИРУМАА
Вируская прокуратура с разрешения суда арестовала Алара Сепперна
Eesti Energia проведет мобильную связь в шахте "Эстония" за 150 000 евро
EVR Cargo: 27 марта в Вирумаа из двух цистерн утекло почти 52 тонны химикалий
В Нарве в субботу пройдет благотворительный костюмированный забег
Решение принято: в Нарве через два года построят колледж Академии МВД
Обновлено: 30.03
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В Ида-Вирумаа начался суд над "крышей" наркодилеров
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
ЗА РУБЕЖОМ
Парламент Чечни разрешил носить хиджаб в школах и университетах
При взрыве автомобиля в Мариуполе погиб полковник СБУ
Отстранение Асада от власти перестало быть приоритетом внешней политики США
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе
Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу о коррупции
Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
ЭСТОНИЯ
Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров

В связи с участившимися сбоями в работе амортизированных радаров на восточной границе Эстонии погранслужба просит выделить дополнительное финансирование на их ремонт.

Дорожные условия ухудшились из-за снегопада
В шиномонтажных мастерских появились очереди
В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов
За полгода система мониторинга на восточной границе Эстонии давала сбои пять раз
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS
Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних
ЭКОНОМИКА
Турагентство Estravel открыло дочернюю фирму в США
Налоговый департамент начнет публиковать ежеквартальные данные об обороте предприятий
10:29
Промпроизводство в Эстонии в феврале выросло на 9%
09:25
В США впервые в истории осуществлен повторный запуск ступени космической ракеты
30.03
Ходатайствующих о пособии низкооплачиваемых работников проверяют на зарплаты в конвертах
30.03
EVR Cargo инвестирует в приобретение вагонов более 7 млн евро
30.03
Налог на грузовые автомобили может быть введен уже с 1 января
СПОРТ
Пылваский "Сервити" досрочно выиграл регулярный чемпионат Эстонии по гандболу
ФОТО и ВИДЕО: первое золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки получил китайский дуэт
Обновлено: 30.03
ФИФА расширит квоту европейских сборных на ЧМ-2026
Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер продолжит карьеру в норвежской "Волеренге"
ФОТО и ВИДЕО: фигурист Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ в Хельсинки
Обновлено: 30.03
Эстонский олимпийский комитет в этом году окажет финансовую поддержку 89 молодым спортсменам
ВИДЕО: Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт
Обновлено: 29.03
Сергей Зенёв об игре с Хорватией: самое важное было сделано в первом тайме
Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице
КУЛЬТУРА
В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры
В Нарве откроется выставка работ художника Владимира Бачу
Мусульмане Эстонии с размахом отметили новый год — Новруз
В Маарду текст "Тотального диктанта" зачитает бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков
Евровидение
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Каток в центре Таллинна завершит сезон в пятницу
В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
Рыбные порты Эстонии проведут в конце апреля День открытых дверей
Работу Меэлиса Пая в центре культуры "Сальме" проверяет служба контроля
Клиентов Tele2 будет обслуживать робот
прямые трансляции
Последние новости
12:49
Надежда Савченко: в украинском конфликте надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса
12:44
Из окон школы дети во время урока наблюдали за голым постояльцем отеля Hilton Обновлено
12:38
Вируская прокуратура с разрешения суда арестовала Алара Сепперна
12:20
Турагентство Estravel открыло дочернюю фирму в США
12:08
LIVE в 13:00: на Чемпионате мира по фигурному катанию выступают танцевальные пары
12:05
Исследование: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт обошел по популярности и.о. мэра Таави Ааса
11:44
Парламент Чечни разрешил носить хиджаб в школах и университетах
11:33
При взрыве автомобиля в Мариуполе погиб полковник СБУ
11:20
Налоговый департамент начнет публиковать ежеквартальные данные об обороте предприятий
11:12
Зарплаты руководства Eesti Energia выросли на 15-45%
10:29
Промпроизводство в Эстонии в феврале выросло на 9%
09:39
Eesti Energia проведет мобильную связь в шахте "Эстония" за 150 000 евро
09:25
В США впервые в истории осуществлен повторный запуск ступени космической ракеты
09:03
При сохранении зимних погодных условий ошипованные шины можно не менять до 30 апреля
Полезно знать
Топ читаемости
30.03
В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
29.03
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
30.03
Решение принято: в Нарве через два года построят колледж Академии МВД Обновлено
01.04
Statoil меняет название на Circle K
28.03
Полиция просит помочь установить личность человека, снявшего деньги с украденной кредитки
30.03
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS
30.03
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
30.03
Урве Пало предложила вернуть в Ида-Вирумаа 25% налогов за загрязнение окружающей среды
30.03
В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
29.03
Посольства России и Белоруссии осудили высказывания лектора ТТУ Евгена Цыбуленко
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 30.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
Ночью в Эстонии пойдет мокрый снег
Эстония
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов
В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города
Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство на почве ревности
Обновлено: 29.03
Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство
В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия
За рубежом
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге