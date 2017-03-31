При взрыве автомобиля в Мариуполе погиб полковник СБУ

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш был убит в результате взрыва, который произошел в пятницу, 31 марта, в городе Мариуполь.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает ТАСС.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных", - приводит пресс-служба ведомства его слова.

Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился сотрудник спецслужбы. О других пострадавших не сообщается.

Ключевой версией произошедшего в правоохранительных органах называют теракт. Следственно-оперативная группа сотрудников СБУ, прокуратуры и полиции находится на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей. Также работают саперы, которые устанавливают тип использованного взрывного устройства.