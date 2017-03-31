Парламент Чечни разрешил носить хиджаб в школах и университетах

Парламент Чеченской Республики принял поправки к закону, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения.

Таким образом, школы и вузы, устанавливая требования к форме одежды школьников и студентов, должны будут учитывать право учащихся одеваться согласно народным традициям и религиозным верованиям, например, носить хиджабы, сообщило в пятницу, 31 марта, агентство Интерфакс.

В докладе к законопроекту отмечалось, что вводимая в закон "Об образовании в Чеченской Республике" статья не противоречит федеральному закону об образовании, а новая юридическая норма соответствует духу времени.

По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, принятый в регионе закон поможет улучшить эффективность образовательных организаций и соблюсти конституционные права учащихся.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в полемику с главой Министерства образования РФ Ольгой Васильевой по поводу хиджабов в школах, заявив, что она навязывает свое личное убеждение миллионам граждан и что его дочери-школьницы носят мусульманские платки.