Канадские фигуристы Вирту и Мойр лидируют после короткого танца на ЧМ в Хельсинки

Канадская пара Тесса Вирту и Скотт Мойр лидирует после короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

В пятницу, 31 марта, Вирту и Мойр обновили собственный мировой рекорд в коротком танце, получив за свой прокат 82,43 балла, передает "Р-Спорт".

Второе место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89 очка). Тройку замыкают американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (76,53).

Российские пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (73,54) и Александра Степанова/Иван Букин (69,07) идут 8-й и 10-й соответственно.

Украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин находится на 14-й позиции (63,86).

Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Выступление Вирту и Мойра:

Выступление Пападакис и Сизерона:

Выступление Хаббел и Донохью:

Произвольный танец фигуристы представят в субботу. В произвольную программу попали 20 из 32 пар.

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