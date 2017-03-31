LIVE в 13:00: на Чемпионате мира по фигурному катанию выступают танцевальные пары

На Чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, выступают танцевальные пары. На телеканале ETV+ и портале rus.err.ee прямая трансляция поединка начнется в 13:00.

Олимпийские чемпионы Ванкувера Тесса Вирчу и Скотт Мойр завершили свой двухлетний отпуск и в нынешнем сезоне выиграли все значимые соревнования, в которых принимали участие.

Американцы Майя и Алекс Шибутани, а также французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, кажется, не слишком рады такому развитию событий. Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву предстоит попытаться доказать, что для сильнейшего дуэта России бронза недавнего чемпионата Европы – лишь шаг к дальнейшим, куда более серьезным успехам.

Комментирует Андрей Шумаков, включения из Хельсинки – Алексей Маргиев.