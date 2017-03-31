Турагентство Estravel открыло дочернюю фирму в США

Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила пресс-служба Estravel.

В сообщении отмечается, что Estravel стала первой турфирмой из стран Балтии, которая вышла на американский рынок туристических услуг.

Дочерняя фирма под названием Preferred Travel Services LLC открылась в городе Финикс — столице штата Аризона и пятом по размеру городе США. На момент открытия в ней работают пять человек.

По словам исполнительного директора Estravel Анне Самлик, дочерняя фирма в США позволит предлагать туристические услуги клиентам из Эстонии по внутренним ценам американского рынка, доступным только для зарегистрированных в США фирм.

Директором Preferred Travel Services стала Оля Мюйрсепп, которая начала карьеру в туристическом бизнесе в 1980-е годы в турфирме Спутник, а последние 20 лет работала специалистом в крупнейшем в мире туроператоре American Express Travel в США.

Помимо Эстонии и США, Estravel напрямую или через дочерние фирмы имеет представительства в Латвии, Литве и Австралии. В компании работают свыше 190 человек, ее оборот за 2016 год составил 77 млн евро.