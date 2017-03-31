Вируская прокуратура с разрешения суда арестовала Алара Сепперна

Согласно предъявленным прокуратурой обвинениям, член правления строительной фирмы Sepmar OÜ Алар Сепперн, его бухгалтер и еще один человек с января 2016 по январь 2017 года подали в НТД декларации с ложными данными. Государство недосчиталось из-за этого 190 тысяч евро налогов.

Кроме того, 2 мая в Вируском уездном суде начнется процесс по другому уголовному делу, в котором Сепперн фигурирует, как взяткодатель. Согласно расследованию, в сентябре 2014 года между Нарвским департаментом архитектуры и городского планирования и предприятием Сепперна был заключен договор о строительных работах для установки эвакуационного и аварийного освещения в одном из учреждений образования Нарвы.

Вируская окружная прокуратура обвинила Сепперна в даче взятки в 600 евро предпринимателю, осуществлявшему надзор со стороны заказчика работ,

Алар Сепперн в 2009 году был избран в Йыхвиское волостное собрание. Однако через четыре года повторить успех ему уже не удалось. Также безуспешно Сепперн баллотировался в Рийгикогу в 2011 году. Он состоит в Центристской партии.