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Надежда Савченко: в украинском конфликте надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса ({{commentsTotal}})

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Фото: Надежда Савченко. Автор: Сийм Лыви/ERR
За рубежом
За рубежом

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем.

Об этом Савченко, находящаяся с визитом в Эстонии по приглашению депутата Европарламента Марью Лауристин, сказала в пятницу в интервью службе новостей "Радио 4".

"В любой войне сложно назвать какого-то одного человека. Так складываются обстоятельства, как-то так получается. Этого нельзя избежать, войны периодичны, регулярны во времени и в пространстве", - ответила депутат Верховной Рады Украины на вопрос о том, кто виноват в войне на Украине.

По ее мнению, сейчас следует сосредочиться на путях выхода из кризисной ситуации. "После боя кулаками не машут. Сейчас поздно думать, кто виноват, давайте думать, что надо не допустить в следующий раз. Потому что ситуация так быстротечна. Если бы украинские власти не допустили эту ошибку вчера, то сегодня было бы лучше. Но раз допустили, поздно думать, что надо было сделать вчера, надо думать, что надо сделать завтра, чтобы послезавтра было лучше", - добавила Савченко.

Редактор: Андрей Крашевский



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