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Мэр Нарвы Тармо Таммисте надеется на открытость колледжа Академии МВД для горожан ({{commentsTotal}})

Мэр Нарвы Тармо Таммисте. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, вчерашнее решение членов кабинета министров о строительстве в приграничном городе колледжа Академии МВД – это важный шаг, который способствует развитию всего уезда.

Таммисте поприветствовал решение правительства, учитывая, как долго нарвитяне его ждали. Строительство колледжа вдохнет в приграничный город новую жизнь и окажет положительное влияние. "Кадеты Академии МВД смогут получить как хорошую теоретическую подготовку, так и практическую. Последнее, непременно скажется на безопасности не только в самой Нарве, но и по всей стране".

Политик также выразил надежду на то, что колледж не превратится в закрытый объект, а будет открыт для всех горожан, учитывая, какие возможности откроет учебный комплекс. В качестве примера он привел местных двоеборцев, которые могли бы тренироваться в колледже, а также услуги современного бассейна, которыми могли бы воспользоваться местные жители.

"Строительство колледжа в Нарве, на мой взгляд, это лишь часть запланированной программы. К ней же относится переезд Фонда интеграции и миграции "Наши люди", дома эстонского языка, Свободная сцена, создание творческой резидентуры и новой студии ERR, а также реконструкция отделения экстренной медицины местной больницы", - перечислил Таммисте грядущие перемены в жизни города.

Мэр заверил также, что нарвские власти готовы стать партнерами правительства и Академии МВД и оказать всяческую помощь в строительстве колледжа. "Появление Нарвского колледжа Тартуского университета стало для города весьма значимым событием, изменившим обстановку в городе. Нарвитяне понимают, насколько это важно и нужно, и я верю, что с таким же пониманием они отнесутся к колледжу МВД".

Редактор: Артур Тооман



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