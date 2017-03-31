Строительство колледжа Академии МВД в Нарве обойдется в 13 млн евро

Строительство Нарвского колледжа Академии МВД будет ориентировочно стоить около 13 млн евро, из которых 1,4 млн евро пойдет на строительство в приграничном городе бассейна.

Площадь здания Нарвского колледжа составит 5100 кв. м, оно будет включать учебный и тренировочный центр с бассейном и помещениями для проживания, общая стоимость строительства колледжа составит около 12,8 млн евро, сообщается в докладной записке, которую МВД представило правительству.

Согласно расчетам министерства, из рассматриваемых мест наиболее подходящим для строительства колледжа является принадлежащий Тартускому университету участок по адресу Кересе, 14. Он расположен в центре города, достаточно близко к погранпункту, общему зданию Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента и вокзалу. Его проще всего связать с городскими дорогами и техносетями.

Согласно приведенной оценке, на приобретение недвижимости и подготовку проекта потребуется в общей сложности 2,7 млн евро. Строительство здания колледжа будет стоить 8,7 млн евро. В том числе строительство жилых помещений для проходящих практику учащихся, нарвских пограничников и членов подразделения быстрого реагирования обойдется в 4,7 млн евро, а строительство тренировочных и спортивных помещений, в том числе тира, спортивных и тренажерных залов — в 1,7 млн евро. Строительство бассейна обойдется в 1,4 млн евро.

Связанные со строительством колледжа дополнительные ежегодные затраты составят около 200 000 евро. Сумма включает расходы на содержание здания, рост зарплат до трех переведенных из Таллинна сотрудников в среднем на 40% и командировки сотрудников академии.