Инспекция: осторожно с водой из колодцев в районе химического загрязнения в Сонда и Тапа

Произошедшая в понедельник в Сонда и в районе Кадрина-Тапа в Вирумаа утечка химикатов не представляет прямой угрозы для здоровья жителей региона, но им стоит быть осторожными с шахтными и буровыми колодцами, а также водоемами.

Загрязнение сопровождается риском для водной среды, прежде всего грунтовых вод, отметил пресс-секретарь Инспекции окружающей среды. Поскольку речь идет о жидкости, которая с трудом смешивается с водой, а почва до сих пор остается отчасти замерзшей, загрязнение может не очень скоро достичь грунтовых вод. Ведомства надеются предотвратить риск.

Инспекция окружающей среды в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и Департаментом здоровья наносит на карту основной район загрязнения и расположенные в окрестностях станции Сонда колодцы, качество воды в которых нужно отслеживать. Инспекция также обменяется информацией с местным самоуправлением, которое знает свою территорию. В первую очередь в фокусе находятся шахтные колодцы.

О характерном для растворителя запахе воды из колодца или ее визуальных отличиях следует сообщать по дежурному номеру инспекции окружающей среды 1313. Загрязненную воду нельзя пить или использовать для приготовления еды.

При жалобах или подозрениях на риск отравления можно позвонить для консультации по инфолинии отравлений 16 662.

Также нужно внимательно относиться к природным водоемам, при подозрении на загрязнение к ним нельзя пускать домашних животных.

Чувствительным к запахам людям стоит избегать окрестностей района загрязнения. Испарившиеся в результате утечки вещества могут оставаться в воздухе несколько дней.

Состав вещества анализируют

Согласно сопроводительным документам груза, речь идет о смеси относящихся к опасным химикатам веществ. По заказу Инспекции окружающей среды, лаборатория центра экологических исследований (KUK) взяла пробы из районов загрязнения и цистерн, анализ ведется.

В четверг комиссия установила, что протечка химикатов из двух цистерн, произошедшая в Вирумаа в понедельник вечером составила в общем 51,9 тонны, большая часть химикатов протекла в районе Сонда. Поскольку вытекшие химикаты представляют собой быстро испаряющиеся реагенты, сложно однозначно определить место начало утечки и количество проникших в почву веществ.

Инспекция окружающей среды 28 марта начала уголовное расследование в связи с произошедшей в понедельник на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида- Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн. Уголовное дело возбуждено в на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов.