Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017" ({{commentsTotal}})
Организаторы песенного конкурса "Евровидение 2017" объявили порядок выступлений участников полуфиналов. Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале.
До 2013 года, порядковые номера выступлений на "Евровидении" определяла жеребьевка. После формат определения порядка был изменен, и теперь организаторы конкурса сами определяют номер участника, они расставляют участников так, чтобы каждая песня выделялась и шоу было более захватывающим, передает euroinvision.ru.
Решение было утверждено исполнительным Супервайзером Евровидения - Йон Ола Санд и председателем консультативной группы, Франк-Дитер Фрейлинг.
В январе состоялась жеребьевка распределения на полуфиналы, определяющая в каком из двух полуфиналов Евровидения 2017 выступит та или иная страна.
Первый полуфинал 9 мая
Швеция: Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"
Грузия: Тамара Гачечиладзе – "Keep The Faith"
Австралия: Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"
Албания: Линдита – "World"
Бельгия: Бланш – "City Lights"
Черногория: Славко Калезич – "Space"
Финляндия: Норма Джон – "Blackbird"
Азербайджан: Диана Гаджиева – "Skeletons"
Португалия: Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
Греция: Деми – "This is Love"
Польша: Кася Мось – "Flashlight"
Молдова: Sunstroke Project – "Hey Mamma"
Исландия: Свала – "Paper"
Чехия: Мартина Барта – "My Turn"
Кипр: Ховиг – "Gravity"
Армения: Арцвик – "Fly With Me"
Словения: Омар Набер – "On My Way"
Латвия: Triana Park – "Line"
Второй полуфинал 11 мая
Сербия: Тияна Богичевич – "In Too Deep"
Австрия: Натан Трент – "Running On Air"
Россия: Юлия Самойлова – "Flame is Burning"
Македония: Яна Бурческа – "Dance Alone"
Мальта: Клаудия Фаниелло – "Breathlessly"
Румыния: Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"
Нидерланды: OG3NE – "Lights and Shadows"
Венгрия: Йоцы Папай – "Origo"
Дания: Аня Ниссен – "Where I Am"
Ирландия: Брендан Мюррей – "Dying to Try"
Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"
Хорватия: Жак Худек – "My Friend"
Норвегия: JOWST – "Grab The Moment"
Швейцария: Timebelle – "Apollo"
Беларусь: NAVIBAND – "Гісторыя Майго Жыцця"
Болгария: Кристиан Костов – "Beautiful Mess"
Литва: Fusedmarc – "Rain Of Revolution"
Эстония: Койт Тооме и Лаура – "Verona"
Израиль: Имри Зив – "I Feel Alive"
Порядок выступления в финале будет также определен продюсерами шоу, после второго полуфинала.
Первый полуфинал состоится 9 мая в котором выступят 18 участников, во втором 19 конкурсантов, он состоится 11 мая.
Финал "Евровидения 2017" пройдет 13 мая.