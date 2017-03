Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"

До 2013 года, порядковые номера выступлений на "Евровидении" определяла жеребьевка. После формат определения порядка был изменен, и теперь организаторы конкурса сами определяют номер участника, они расставляют участников так, чтобы каждая песня выделялась и шоу было более захватывающим, передает euroinvision.ru.

Решение было утверждено исполнительным Супервайзером Евровидения - Йон Ола Санд и председателем консультативной группы, Франк-Дитер Фрейлинг.

В январе состоялась жеребьевка распределения на полуфиналы, определяющая в каком из двух полуфиналов Евровидения 2017 выступит та или иная страна.

Первый полуфинал 9 мая

Швеция: Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

Грузия: Тамара Гачечиладзе – "Keep The Faith"

Австралия: Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

Албания: Линдита – "World"

Бельгия: Бланш – "City Lights"

Черногория: Славко Калезич – "Space"

Финляндия: Норма Джон – "Blackbird"

Азербайджан: Диана Гаджиева – "Skeletons"

Португалия: Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

Греция: Деми – "This is Love"

Польша: Кася Мось – "Flashlight"

Молдова: Sunstroke Project – "Hey Mamma"

Исландия: Свала – "Paper"

Чехия: Мартина Барта – "My Turn"

Кипр: Ховиг – "Gravity"

Армения: Арцвик – "Fly With Me"

Словения: Омар Набер – "On My Way"

Латвия: Triana Park – "Line"

Второй полуфинал 11 мая

Сербия: Тияна Богичевич – "In Too Deep"

Австрия: Натан Трент – "Running On Air"

Россия: Юлия Самойлова – "Flame is Burning"

Македония: Яна Бурческа – "Dance Alone"

Мальта: Клаудия Фаниелло – "Breathlessly"

Румыния: Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"

Нидерланды: OG3NE – "Lights and Shadows"

Венгрия: Йоцы Папай – "Origo"

Дания: Аня Ниссен – "Where I Am"

Ирландия: Брендан Мюррей – "Dying to Try"

Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"

Хорватия: Жак Худек – "My Friend"

Норвегия: JOWST – "Grab The Moment"

Швейцария: Timebelle – "Apollo"

Беларусь: NAVIBAND – "Гісторыя Майго Жыцця"

Болгария: Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

Литва: Fusedmarc – "Rain Of Revolution"

Эстония: Койт Тооме и Лаура – "Verona"

Израиль: Имри Зив – "I Feel Alive"

Порядок выступления в финале будет также определен продюсерами шоу, после второго полуфинала.

Первый полуфинал состоится 9 мая в котором выступят 18 участников, во втором 19 конкурсантов, он состоится 11 мая.

Финал "Евровидения 2017" пройдет 13 мая.