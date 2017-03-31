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Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома в Кохтла-Ярве Владимира ({{commentsTotal}})

Владимир. Автор: полиция
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Йыхвиский полицейский участок просит помощи общественности в установлении местонахождения 59-летнего Владимира.

Известно, что Владимир ушел из дома в Кохтла-Ярве около 8 утра в понедельник. Полиция и родственники общались со знакомыми мужчины и проверили разные медицинские учреждения, но безрезультатно. Владимир не появился на работе.

Из-за состояния здоровья мужчина ежедневно должен принимать лекарства, которые он оставил дома. У него не было с собой мобильного телефона.

Владимир был одет в черную длинную куртку, клетчатую рубашку, черные брюки и коричневые ботинки.

Рост мужчины 190 см, он коренастый, с короткими седыми волосами. Носит очки.

Полиция просит всех, кто видел Владимира или располагает информацией, которая могла бы помочь в его писках, сообщить об этом по телефону 5860 3806 или 112.

Редактор: Ирина Киреева



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