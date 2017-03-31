Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома в Кохтла-Ярве Владимира ({{commentsTotal}})
Йыхвиский полицейский участок просит помощи общественности в установлении местонахождения 59-летнего Владимира.
Известно, что Владимир ушел из дома в Кохтла-Ярве около 8 утра в понедельник. Полиция и родственники общались со знакомыми мужчины и проверили разные медицинские учреждения, но безрезультатно. Владимир не появился на работе.
Из-за состояния здоровья мужчина ежедневно должен принимать лекарства, которые он оставил дома. У него не было с собой мобильного телефона.
Владимир был одет в черную длинную куртку, клетчатую рубашку, черные брюки и коричневые ботинки.
Рост мужчины 190 см, он коренастый, с короткими седыми волосами. Носит очки.
Полиция просит всех, кто видел Владимира или располагает информацией, которая могла бы помочь в его писках, сообщить об этом по телефону 5860 3806 или 112.
Редактор: Ирина Киреева