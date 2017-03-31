Пропавший в Кохтла-Ярве 59-летний Владимир вернулся домой

Объявленный в пятницу в розыск 59-летний Владимир из Кохтла-Ярве вернулся домой. С ним все в порядке.

Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила Идаская префектура.

В пятницу rus.err.ee написал о том, что Йыхвиский полицейский участок попросил помощи общественности в установлении местонахождения 59-летнего Владимира.

Мужчина ушел из дома в понедельник. Полиция и родственники общались со знакомыми мужчины и проверили разные медицинские учреждения, но безрезультатно.

Владимир не появился и на работе.