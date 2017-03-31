ФОТО и ВИДЕО: россиянка Медведева выиграла ЧМ по фигурному катанию с рекордом мира ({{commentsTotal}})
Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль проходящего в Хельсинки чемпионата мира в женском одиночном катании.
По итогам короткой и произвольной программ Медведева заработала 233,41 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал ей же, передает "Интерфакс".
Таким образом, Медведева защитила титул чемпионки мира, став двукратной победительницей ЧМ.
Второе и третье место заняли представительницы Канады Кэйтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлман (213,52) соответственно.
Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.
Выступление Евгении Медведевой:
Выступление Осмонд:
Выступление Дэйлман:
Интервью с Евгенией Медведевой:
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Редактор: Виктор Сольц