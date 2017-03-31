LIVE в 20:30: на чемпионате мира по фигурному катанию женщины разыграют медали

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, показывают произвольную программу женщины. ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямую трансляцию соревнований.

Россиянка Евгения Медведева лидирует (79,01) после короткой программы и готова защитить титул чемпионки мира.

На втором месте Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), канадка Габриэль Дельман - на третьем месте (72,19 баллов).

Представительница Эстонии Хелери Хяльвин в произвольную программу не попала.

Комментирует Андрей Шумаков, включения из Хельсинки – Алексей Маргиев.

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