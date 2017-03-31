Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль проходящего в Хельсинки чемпионата мира в женском одиночном катании.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева заработала 233,41 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал ей же, передает "Интерфакс".

Таким образом, Медведева защитила титул чемпионки мира, став двукратной победительницей ЧМ.

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