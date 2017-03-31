С 1 по 16 октября 2017 года в Эстонии впервые пройдет чемпионат мира по международным шашкам

Организатором чемпионата мира является Эстонский союз шашек, член Всемирной федерации шашек (FMJD). Соревнования состоятся в отеле Euroopa в Таллинне, в них примут участие 100 игроков из 50 стран.

"Для Эстонского союза шашек это большая честь, - рассказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. - В Таллинне уже дважды проводились чемпионаты Европы (в 2008 и в 2014) и другие титульные соревнования, но организацию настолько масштабного мероприятия Эстонскому союзу шашек еще не доверяли".

Страну-организатора на соревнованиях представляю две женщины и как минимум трое мужчин. Последний чемпионат мира проходил в 2015 году в голландском Эммене.

Чемпионат мира, который состоится в октябре, впервые пройдет в Эстонии. Ранее Эстония проводила молодежный чемпионат мира, но возможности выявить абсолютного чемпиона мира у Эстонского союза шашек не было. "Несомненно, этому поспособствовал титульный матч, проведенный в 2013-м году в Таллинне, во время которого действующий на тот момент чемпион мира Александр Георгиев одержал победу над Александром Шварцманом, чемпионом 2009 года", - сообщил президент Европейской конфедерации шашек Янек Мягги.

Чемпионат мира по шашкам проводится каждые два года. Ожидаются участники примерно из 50 стран мира. Соревнования будут проходить по правилам международных шашек, то есть на стоклеточной доске.

В данный момент чемпионом мира является молодой голландец Рул Боомстра.

Всемирная федерация шашек (FMJD, www.fmjd.org) была основана в 1947 году представителями из Франции, Голландии, Бельгии и Швейцарии. Основная задача заключалась в организации чемпионатов мира. На данный момент в состав FMJD входят 70 членов-федераций.

Европейская конфедерация шашек (www.europedraughts.org) основана в 1998 году союзами из 12 стран в Таллине. На сегодняшний момент в федерацию входит 24 страны. Первым президентом Европейской федерации шашек был поляк Яцек Павлицки, и до конца 2007-года главная контора располагалась в Польше. После того как Янек Мягги был выбран на пост президента, главная контора переехала в Таллинн. Европейская федерация шашек организует турниры на звание чемпиона Европы с целью популяризовать в Европе шашки как вид спорта и привлечь к участию новые страны.

Эстонский союз шашек (www.kabeliit.ee) объединяет клубы по всей Эстонии и входит в состав Эстонского Олимпийского комитета.