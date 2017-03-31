Сильнейшие нахокеры сыграют в Таллинне

В субботу, 1 апреля, в Таллинне состоится этап Мирового тура по настольному хоккею. В прошлом году столица Эстонии принимала чемпионат Европы, а этап мирового тура проводится здесь впервые с 2009 года.

В Таллинн съедутся сильнейшие игроки из девяти стран, в том числе чемпион мира россиянин Максим Борисов и чемпион Европы латвиец Эдгарс Цайцс, а также первые номера своих сборных финн Ахти Лампи, латвиец Атис Силис и датчанин Бьярне Аксельсен.

Эстония будет представлена сильнейшим составом. Первый номер команды Евгений Львов в этом году оформил свой шестой чемпионский титул в местном чемпионате и готовится дать бой фаворитам. Всего в соревнованиях примут участие 73 игрока.

"В прошлом году тут в Таллинне я неудачно сыграл на чемпионате Европы, поэтому очень хочется реабилитироваться и завоевать главный приз этого турнира", - сказал чемпион мира Максим Борисов.

"Я с удовольствием приезжаю в Таллинн, так ка считаю его своим самым фартовым городом. На всех турнирах, которые тут проходили, я всегда занимал первые места и надеюсь продолжить победную серию. Здесь хорошая организация турниров и к тому же на это раз здесь собирается очень сильный состав игроков и это всегда привлекает сильнейших мастеров, которые не боятся конкуренции", - отметил чемпион Европы Эдгарс Цайс.

Соревнования пройдут в конференц-зале гостиницы Park Inn Meriton (ул. Тоомпуйестеэ, 27) в течение всего дня. Предварительные игры начнутся в 11:00, а а финальные серии плей-офф стартуют в 17:00. Вход для всех зрителей бесплатный.

Подробную информацию о турнире можно найти здесь.