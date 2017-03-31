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Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Эстер Вилгатс, "Актуальная камера"

В целом ряде уездов необходимо в срочном порядке создать региональные центры общественного транспорта, которые после исчезновения уездных управ возьмут на себя организацию пассажирских перевозок, заявила в Пярну министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, передает "Актуальная камера".

Созданный в 2014 году Центр общественного транспорта Пярнумаа – один из четырех, который уже перенял дела по организации пассажирских перевозок у уездной управы. Распределение обязанностей проходит здесь достаточно гладко.

"На сегодняшний момент желание правительства заключается в том, чтобы в каждом самоуправлении или уезде пассажирскими перевозками стал бы заниматься центр общественного транспорта. В определенных случаях, например, на Сааремаа этим могло бы заниматься местное самоуправление. Вопрос в том, что кто-то должен и осуществлять надзор, и самое логичное, что этим займется Департамент шоссейных дорог", – сказал премьер-министр Юри Ратас.

Центр общественного транспорта Пярнумаа работает в активном режиме, специалисты центра занимались проведением госпоставки для строительства нового здания автобусного вокзала, следующая цель – подписание договора со строителем. В последнее время сразу из нескольких уездов приходили запросы, с чего следует начать при создании подобного центра.

"Очень хорошо, что у нас есть совсем недавно открытый центр общественного транспорта, представители которого могут поделиться советом со всеми, кто строит планы по строительству центра. Уверена, что в течение полугода сразу в нескольких уездах заработают подобные центры общественного транспорта. При этом мы не отказываем уездам, которые смогут сами организовать подобные центры, присоединиться к уже существующим", – отметила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

У Департамента шоссейных дорог помимо надзорной функции может появиться и другая.

"Мы должны быть готовы к ситуации, если в Эстонии появится такой уезд, где города и волости откажутся от совместной работы друг с другом и не пожелают создать единый центр общественного транспорта. Тогда кто-то будет вынужден взять обязанности по координации на себя", – добавила Симсон.

На вопрос, что будет с бесплатным общественным транспортом в уездах, министр экономики и инфраструктуры ответила: "У нас есть договоренность о планировании в бюджете следующего года средств для дополнительной выплаты к тем дотациям, которые шли на общественный транспорт. Пока идет обсуждение вопроса, как наилучшим способом использовать эти дополнительные средства. Вопрос, конечно, в деньгах. Но я думаю, что еще важнее вопрос о равных возможностях. В Эстонии не должно быть периферии".

Редактор: Ирина Киреева



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