Экс-худрук Горхолла Меэлис Пай покинул Центристскую партию

Меэлис Пай, недавно отозванный из совета Горхолла и освобожденный от должности художественного руководителя этого учреждения, вышел из Центристской партии.

"Учитывая последние события, мне больше не хочется находиться в этом обществе", - передает слова Пая издание Õhtuleht.

Коммерческий регистр подтверждает слова Пая. С 31 марта он больше не член Центристской партии.

"Уверен, что избиратели сделают свой выбор, и больше никогда не выберут руководить Таллинном Таави Ааса или Раймонда Кальюлайда", - добавил Пай.

Теперь Пай планирует отдохнуть, при этом он собирается продолжить работу в Таллиннском горсобрании.

20 марта на чрезвычайном заседании Таллиннская горуправа решила освободить Пая от обязанностей председателя совета АО "Таллиннский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS). Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, причиной освобождения от должности послужил заключенный Паем с самим собой договор на должность художественного руководителя Горхолла, причем условия договора не были согласованы с представителем собственника. А через два дня Аас заявил, что отдал распоряжение об освобождении Пая от должности художественного руководителя Горхолла.

В связи с рекомендацией Ааса уделить должное внимание деятельности Пая в центре культуры "Сальме", где он занимает должность художественного руководителя, районная управа Пыхья-Таллинна, которую возглавляет Раймонд Кальюлайд, сообщила, что городская служба внутреннего контроля начала соответствующую проверку еще в начале года.

Решение о соответствии Пая занимаемой должности худрука центра "Сальме" будет принято по завершении проверки, результаты которой ожидаются к концу апреля.

C 2000 по 2013 год Пай был директором театра NUKU, в 2013-м вступил в Центристскую партию и стал советником мэра Таллинна, с 2015 года стал художественным руководителем культурного центра "Сальме", с 2016-го - председателем совета АО "Таллиннский горхолл".

С 2015 года Меэлис Пай является депутатом Таллиннского горсобрания.