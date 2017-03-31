Паромы Tiiu и Piret прибудут в Таллинн 2 и 3 апреля

Построенный в Турции для Эстонии паром Tiiu прибудет в Таллиннский порт Vanasadam в воскресенье, 2 апреля. Однотипный с ним паром Piret, построенный в Польше, ошвартуется в столичном порту утром следующего дня, сообщила пресс-служба предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт).

Паром Tiiu выйдет на линию Рохукюла-Хельтермаа между материком и островам Хийумаа в середине апреля. Паром Piret начнет обслуживать пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту между материком и островом Сааремаа со второй половины апреля.

Длина паромов Tiiu и Piret составляет 114 метров, паромы вмещают 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На обоих судах будет находиться спасательный инвентарь на 700 пассажиров, на двух палубах каждого из паромов есть места для 500 пассажиров.

Первым из четырех заказанных Эстонией паромов прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря. Построенный в Польше паром Tõll начал работу на линии Виртсу-Куйвасту 22 января.