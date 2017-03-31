Актуальная камера 31.03.2017 (18:00)

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, показывают произвольную программу женщины. ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямую трансляцию соревнований.
По мнению ректора Академии МВД Катри Райк, правительственный план по запуску Нарвского колледжа академии уже через два года основан на исключительно оптимистичном прогнозе.
В строящемся в районе улицы Суур-Сыямяэ трамвайном туннеле, благодаря которому трамвайные пути в будущем будут доходить до Таллиннского аэропорта, в пятницу вечером загорелись пластиковые трубы.