В трамвайном туннеле Юлемисте загорелись пластиковые трубы ({{commentsTotal}})
В строящемся в районе улицы Суур-Сыямяэ трамвайном туннеле, благодаря которому трамвайные пути в будущем будут доходить до Таллиннского аэропорта, в пятницу вечером загорелись пластиковые трубы.
"Мы получили вызов в 17:40. На место отправились две команды и автоцистерна", – сказали в пресс-службе пыхьяского отделения Спасательного департамента, передает ERR Uudised. В трамвайном туннеле, строящемся под железнодорожными путями, горели пластиковые трубы.
Пока представитель Спасательного департамента на смог оценить, насколько серьезным был пожар.
Редактор: Ирина Киреева