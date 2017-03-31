В трамвайном туннеле Юлемисте загорелись пластиковые трубы

В строящемся в районе улицы Суур-Сыямяэ трамвайном туннеле, благодаря которому трамвайные пути в будущем будут доходить до Таллиннского аэропорта, в пятницу вечером загорелись пластиковые трубы.

"Мы получили вызов в 17:40. На место отправились две команды и автоцистерна", – сказали в пресс-службе пыхьяского отделения Спасательного департамента, передает ERR Uudised. В трамвайном туннеле, строящемся под железнодорожными путями, горели пластиковые трубы.

Пока представитель Спасательного департамента на смог оценить, насколько серьезным был пожар.