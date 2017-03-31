Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский на следующем заседании совета Больничной кассы намерен предложить сделать бесплатной услугу телефонной консультации семейного врача. В минувшем году консультациями по номеру 1220 воспользовались более чем 240 000 раз, передает "Актуальная камера".

Почти 12 лет в здании на улице Суур-Амеэрика в Таллинне работают операторы консультационного телефона семейного врача. Одна из главных задач этой услуги – облегчить нагрузку на семейных врачей, а также помочь человеку разобраться в том или ином вопросе, касающемся здоровья. 30 операторов телефонной линии работают посменно, имеют соответствующее образование и могут вовремя направить звонящего в отделение экстренной медицины или помочь справиться с недугом в домашних условиях.

"Мы помогаем разобраться в симптомах, даем советы в случае перепадов кровяного давления. Часто приходится говорить о лекарствах или организации системы здравоохранения. Спрашивают нас и о справках, которые необходимы для получения водительских прав, или о декларации о здоровье. Спрашивают про вакцинации", – пояснила руководитель услуги Кларика Калликорм.

За прошлый год семейные врачи дали по телефонам 1220 или 6 346 630 более 240 000 консультаций.

Из них 25 000 звонков пришлось перевести на телефон Центра тревоги. На сегодняшний день услуга является лишь частично бесплатной: начиная с пятой минуты звонящий оплачивает разговор по местному тарифу. Впрочем, уже в этом году Минсоцдел намерен решить этот вопрос.

"Для Больничной кассы это будет означать около 100 000 евро расходов, но мы все же считаем разумным избавиться от такой самоответственности клиентов. И уже через месяц в рамках очередного заседания я сделаю соответствующее предложение совету Больничной кассы", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.