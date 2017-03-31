Владельцы грузового транспорта: налог на грузовики может вызвать новый виток цен

Проект поправок в Закон о дорожном движении с введением с начала следующего года налога на фургоны и грузовые автомобили за использование дороги, вызвал неоднозначную реакцию. Все активнее говорят о том, что изменения ударят не только предпринимателям, но и по потребителям, передает "Актуальная камера".

В козьей ферме в Конью имеется два грузовика, которые подпадут под действие нового закона. Ее владелец и по совместительству депутат парламента Мартин Репинский считает, что для мелких и даже крупных производителей сельского хозяйства предполагаемый транспортный налог станет неприятным сюрпризом.

"Конечно, это не очень сильно повлияет на бюджет или оборот, но любой дополнительный расход, любое налогообложение сказывается на цене и на конкурентоспособности. Ни одно предприятие не порадуется дополнительному расходу, который не приносит дохода. А это именно тот случай", – сказал Репинский.

С точки зрения Репинского как депутата парламента, налог стоит приветствовать, если средства, полученные от него, будут действительно направлены на улучшение транспортной инфраструктуры.

Владельцы грузового транспорта общаются со СМИ крайне неохотно, отмечая, что про налог только услышали и еще не разобрались в тонкостях, чтобы правильно отреагировать на будущий закон. Среди риторических вопросов звучали выражения: "Доколе можно драть с населения?", "Куда конкретно пойдут деньги?".

"У нас все перевозки осуществляются грузовым транспортом свыше 3,5 тонн, который планируют обложить налогом. Значит все будет дорожать, будет новый виток цен. Уже акциз на топливо поднят, не хватало, чтобы грузовые машины обкладывали лишним налогом", – посетовал предприниматель, владелец грузового автотранспорта Роман Шмелев.

Накануне правительство одобрило и представило в парламент проект поправок в Закон о дорожном движении, которые предусматривают введение с нового года налога на грузовые автомобили.

"Это не является чем-то неожиданным. Еще в прошлой коалиции было вписано, что будет введен налог на большегрузные транспортные средства. Однако его постоянно откладывали, поскольку ни один министр не хочет брать на себя такую ответственность. Первоначально предполагалось, что он будет только для иностранных машин. Однако европейская комиссия такой вариант отвергла, сказав, что если вводить налог, то для всех. То есть и для эстонских машин", – отметил депутат Рийгикогу Мартин Репинский.

По прогнозам правительства, установление платы за использование дорог принесло бы в государственный бюджет почти 17 млн евро в год.