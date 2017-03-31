Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе

Страны Балтии развивают сотрудничество в сфере профессионального образования: на сегодняшнем совещании Балтийской ассамблеи парламентарии трех стран выразили надежду, что уже этой осенью будет подписан договор об автоматическом признании Эстонией, Латвией и Литвой профессиональных квалификаций, выдаваемых в регионе, передает "Актуальная камера".

Работа в этой сфере идет в Балтийской ассамблее уже не первый год, сегодня на первый план выходит развитие программ международного образования в балтийском регионе. Одним из ключевых вопросов сегодняшней встречи стало международное признание квалификаций, которые выдаются учебными заведениями стран Балтии.

"Любой диплом, который будет выдан в любой из балтийских стран в любом университете, а также и в профессиональной сфере, должен быть автоматически признан и в двух других балтийских странах", – считает депутат латвийского Сейма Юрис Вилюмс.

Как отмечает эксперт по профессиональному образованию Маарит Виролайнен, международные соглашения облегчают процесс трудоустройства за рубежом, но в конечном итоге все зависит от договоренности между работником и работодателем.

"На европейском уровне существуют руководящие структуры по признанию квалификаций, но в итоге признание зависит от рынка труда, от работодателей и от личных контактов", – отметила исследователь из университета Йювяскюля (Финляндия) Маарит Виролайнен.

На уровне Европейского союза автоматическое признание дипломов должно быть достигнуто к 2020 году, но страны Балтии надеются опередить сроки и подписать региональный договор уже этой осенью.