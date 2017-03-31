Выступления TEDxLasnamäe можно будет посмотреть в прямом эфире

В пятницу в Таллинне пройдет очередная конференция TEDxLasnamäe. Помещения Дома здоровья Ласнамяэ, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, передает "Актуальная камера".

Организаторы четвертой молодежной конференции TEDxLasnamäe обещают зрителям много нового и любопытного.

"Вы узнаете о том, как защитить себя и свою личность в социальных сетях, сможете ли вы помочь археологической науке даже не обучаясь этому в университете, насколько опасны могут быть носки или капли для носа. В том числе мы узнаем и про то, насколько современной и актуальной может быть икона в XXI века", – рассказал организатор конференции TEDxLasnamäe Владимир Свет.

Зрителей и телезрителей ждут 12 мотивирующих речей от профессионалов своего дела.

Ежегодно на конференцию приглашают одного спикера, известного и за пределами Эстонии. На этот раз гвоздем программы стал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Билеты на мероприятие уже давно раскуплены, но все желающие посмотреть выступления на официальном сайте TEDx.