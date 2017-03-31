Выступления TEDxLasnamäe можно будет посмотреть в прямом эфире ({{commentsTotal}})
В пятницу в Таллинне пройдет очередная конференция TEDxLasnamäe. Помещения Дома здоровья Ласнамяэ, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, передает "Актуальная камера".
Организаторы четвертой молодежной конференции TEDxLasnamäe обещают зрителям много нового и любопытного.
"Вы узнаете о том, как защитить себя и свою личность в социальных сетях, сможете ли вы помочь археологической науке даже не обучаясь этому в университете, насколько опасны могут быть носки или капли для носа. В том числе мы узнаем и про то, насколько современной и актуальной может быть икона в XXI века", – рассказал организатор конференции TEDxLasnamäe Владимир Свет.
Зрителей и телезрителей ждут 12 мотивирующих речей от профессионалов своего дела.
Ежегодно на конференцию приглашают одного спикера, известного и за пределами Эстонии. На этот раз гвоздем программы стал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Билеты на мероприятие уже давно раскуплены, но все желающие посмотреть выступления на официальном сайте TEDx.
Редактор: Ирина Киреева