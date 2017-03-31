Актуальная камера 31.03.2017 (20:00)

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, показывают произвольную программу женщины. ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямую трансляцию соревнований.
По мнению ректора Академии МВД Катри Райк, правительственный план по запуску Нарвского колледжа академии уже через два года основан на исключительно оптимистичном прогнозе.
Страны Балтии развивают сотрудничество в сфере профессионального образования: на сегодняшнем совещании Балтийской ассамблеи парламентарии трех стран выразили надежду, что уже этой осенью будет подписан договор об автоматическом признании Эстонией, Латвией и Литвой профессиональных квалификаций, выдаваемых в регионе, передает "Актуальная камера".