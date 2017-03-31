Актуальная камера 31.03.2017 (20:00)

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rus.err.ee

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LIVE в 20:30: на чемпионате мира по фигурному катанию женщины разыграют медали

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки сегодня, 31 марта, показывают произвольную программу женщины. ETV+ и портал rus.err.ee будут вести прямую трансляцию соревнований.

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Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года

По мнению ректора Академии МВД Катри Райк, правительственный план по запуску Нарвского колледжа академии уже через два года основан на исключительно оптимистичном прогнозе.

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Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе

Страны Балтии развивают сотрудничество в сфере профессионального образования: на сегодняшнем совещании Балтийской ассамблеи парламентарии трех стран выразили надежду, что уже этой осенью будет подписан договор об автоматическом признании Эстонией, Латвией и Литвой профессиональных квалификаций, выдаваемых в регионе, передает "Актуальная камера".

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Выступления TEDxLasnamäe можно будет посмотреть в прямом эфире
21:21
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
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