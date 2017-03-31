На работы художников для Дома новостей ERR потратили около 40 000 евро ({{commentsTotal}})
Дом новостей ERR, откуда выходит в эфир "Актуальная камера", украсили работы эстонских художников. Всего на закупку произведений искусства было потрачено около 40 000 евро.
На этой неделе художники Марет Сарапуу и Лаури Силлак, известный под псевдонимом Лаурентсиус, завершили монтаж своих панно в фойе и на третьем этаже здания, расположенного по адресу Крейцвальди, 12. Теперь все этажи дома украшены непохожими друг на друга, но по мнению экспертного жюри, подходящими интерьерам Дома новостей работами. В январе жюри выбрало их из 105 поступивших на конкурс работ.
Мозаичная лестница Марет Сарапу напоминает всем знакомую телевизионную испытательную таблицу, так называемую тест-таблицу на экране кинескопа.
Затем идет дуэт картин Марко Маэтамма, известного своим ироничным отношением к действительности.
Третий этаж, где находится студия "Актуальной камеры", украшен двумя панно Лаурентсиуса – большого мастера кича и эстета.
Завершает экспозицию броская работа Тарвви Лаамана под названием "Четвертое кольцо".
Всего на закупку произведений искусства для Дома новостей общественно-правового телерадиовещания было потрачено 37 619 евро.
Редактор: Ирина Киреева