На работы художников для Дома новостей ERR потратили около 40 000 евро

Дом новостей ERR, откуда выходит в эфир "Актуальная камера", украсили работы эстонских художников. Всего на закупку произведений искусства было потрачено около 40 000 евро.

На этой неделе художники Марет Сарапуу и Лаури Силлак, известный под псевдонимом Лаурентсиус, завершили монтаж своих панно в фойе и на третьем этаже здания, расположенного по адресу Крейцвальди, 12. Теперь все этажи дома украшены непохожими друг на друга, но по мнению экспертного жюри, подходящими интерьерам Дома новостей работами. В январе жюри выбрало их из 105 поступивших на конкурс работ.

Мозаичная лестница Марет Сарапу напоминает всем знакомую телевизионную испытательную таблицу, так называемую тест-таблицу на экране кинескопа.

Затем идет дуэт картин Марко Маэтамма, известного своим ироничным отношением к действительности.

Третий этаж, где находится студия "Актуальной камеры", украшен двумя панно Лаурентсиуса – большого мастера кича и эстета.

Завершает экспозицию броская работа Тарвви Лаамана под названием "Четвертое кольцо".

Всего на закупку произведений искусства для Дома новостей общественно-правового телерадиовещания было потрачено 37 619 евро.