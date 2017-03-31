В субботу утром дождь, мокрый снег, к вечеру потеплеет

Ложбина низкого давления с порцией тепла и влаги будет перемещаться со Скандинавии через Эстонию на северо-восток, передает "Актуальная камера".

Ночью будет облачно с прояснениями. Рано утром на западе Эстонии пойдет дождь и мокрый снег. В начале ветер восточных направлений 1-6 м/с, после полуночи юго-восточный, южный 4-9 м/с, на островах к утру порывами 13 м/с. Температура воздуха – от -1 до -5, на западе страны – от -1 до +2°C.

В первой половине дня будет облачно. Во многих местах осадки пройдут и в виде снега, и в виде дождя. К вечеру облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и возможны туманы. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, на островах и побережье порывы до 15 м/с, вечером в западных уездах ветер повернет к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха – от +2 до +7, к вечеру повысится до +7..+12°C.