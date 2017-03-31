"Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом" ({{commentsTotal}})
В пятницу, 31 марта, после паузы на матчи сборных возобновился чемпионат Эстонии по футболу. В стартовом поединке четвертого тура "Левадия" взяла верх над "Инфонетом" - 1:0.
Столичное дерби прошло на стадионе "Инфонета" в Ласнамяэ. Единственный гол на 74-й минуте забил бразильский легионер "Левадии" Жоао Морелли.
"Левадия" с 10 очками возглавила турнирную таблицу. "Инфонет" с 6 баллами занимает третью строчку.
Остальные матчи четвертого тура пройдут в субботу, 1 апреля. Пярнуский "Вапрус" принимает силламяэский "Калев", нарвский "Транс" - вильяндиский "Тулевик", "Нымме Калью" - "Пайде", а "Флора" - "Таммеку".
Редактор: Виктор Сольц