"Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом"

Страны Балтии развивают сотрудничество в сфере профессионального образования: на сегодняшнем совещании Балтийской ассамблеи парламентарии трех стран выразили надежду, что уже этой осенью будет подписан договор об автоматическом признании Эстонией, Латвией и Литвой профессиональных квалификаций, выдаваемых в регионе, передает "Актуальная камера".