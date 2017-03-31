"Калев/Крамо" одолел баскетболистов ТУ и выиграл регулярный чемпионат Эстонии

В последнем туре основного турнира чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" взял верх над принципиальным соперником. Команда Тартуского университета на выезде была повержена со счетом 71:69 (12:6, 23:27, 13:12, 23:24).

Лучшим в составе победителей был Бранко Миркович - 15 очков. У тартусцев на паркете блистал литовец Доминикас Милка - 19 баллов.

"Калев/Крамо" и "ТУ" все матчи в основном турнире уже сыграли, и по результатам очных встреч первое место досталось таллиннской команде.

Положение команд (победы-поражения): 1. "Калев/Крамо" 29-3, 2. "ТУ" 29-3, 3. "Авис" Рапла 19-12, 4. "Пярну Садам" 17-14, 5. БК ТТУ 16-14, 6. "ТЛУ/Калев" 11-20, 7. "Валга-Валка" 10-20, 8. "Тарвас" Раквере 9-22, 9. Молодежная команда 0-32.

Тартуские баскетболисты свой следующий матч снова проведут с "Калевом" в родных стенах, но уже в рамках "бронзовой серии" Балтийской баскетбольной лиги. Напомним, в первом поединке за третье место подопечные Герта Кулламяэ выиграли в гостях со счетом 72:60.

"Калеву" же перед ответной встречей еще предстоит игра 3 апреля в Москве против ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.