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ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю стал чемпионом мира в одиночном катании ({{commentsTotal}})

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Фото: Юдзуру Ханю, Япония Автор: REUTERS/Grigory Dukor
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Спорт
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Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото чемпионата мира в Хельсинки в одиночном катании.

По сумме двух программ японец показал результат 321,59 балла, обновив собственный мировой рекорд в произвольной программе (223,20). Второе место занял его соотечественник Сема Юно (319,31), третье - китаец Цзинь Боян (303,58), передает в субботу агентство ТАСС.

Испанец Хавьер Фернандес, который выиграл короткую программу, не вошел в тройку призеров.

Юдзуру Ханю, считавшийся одним из фаворитов чемпионата, в короткой программе допустил на каскаде ошибку и перед произвольной программой находился лишь на пятой позиции.

Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, который занял восьмое место (257,47). Максим Ковтун показал 11-й результат (245,84). Таким образом, Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена двумя фигуристами в одиночном катании.

Соревновательная часть чемпионат мира завершится в субботу произвольной программой в танцах на льду.

Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Выступление Юдзуру Ханю:

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.

Редактор: Андрей Крашевский



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ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю стал чемпионом мира в одиночном катании

Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото чемпионата мира в Хельсинки в одиночном катании.

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