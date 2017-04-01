LIVE в 12:00: мужчины бьются за золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня медали разыграют мужчины.

Испанец Хавьер Фернандес, набрав 109,05 балла, выиграл короткую программу. Второй результат показал японец Уно Сема (104,86), а промежуточное третье место занимает канадец Патрик Чан (102,13). Один из фаворитов на победу японец Юдзуру Ханю допустил на каскаде ошибку и пока находится лишь на пятой позиции (98,39).

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.