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ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду ({{commentsTotal}})

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Фото: Тесса Вирту и Скотт Мойр Автор: REUTERS/Grigory Dukor
Спорт
Спорт
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Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир в субботу заняли первое место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Хельсинки.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 198,62 балла и установили мировой рекорд по сумме баллов, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд также принадлежал канадской паре (197,22).

Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизером (196,04). В произвольной программе французский дуэт набрал 119,15 балла и обновил свой собственный мировой рекорд (118,17).

Бронзу завоевали американцы Майя и Алекс Шибутани (185,18).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми (184,06), а Александра Степанова и Иван Букин заняли 10-е место (174,70).

Вирту и Мойр вышли в лидеры уже после короткой программы, обновив собственный мировой рекорд в коротком танце и получив за свой прокат 82,43 балла. Второе место после первой части соревнований также занимали французы Пападакис и Сизерон (76,89 очка), а тройку замыкали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (76,53), которые в итоге уступили бронзу чемпионата своим соотечественникам.

Чемпионат в Хельсинки запомнится большим количеством обновленных мировых рекордов. В пятницу россиянка Евгения Медведева выиграла "золото" в женском одиночном катании, заработав по итогам короткой и произвольной программ 233,41 балла, и обновив собственный мировой рекорд. Ранее в субботу японский фигурист Юдзуру Ханю победил в мужском одиночном катании, установив новый мировой рекорд в произвольной программе (223,20), причем предыдущий рекорд также принадлежал Ханю.

Ниже видеозапись прямого включения корреспондента "АК" Алексея Маргиева из Хельсинки с комментарием Елены Глебовой.

Выступление Тессы Вирту и Скотта Мойра (просмотр видео возможен только в Эстонии):

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. В воскресенье в Хельсинки пройдут показательные выступления, которыми завершится чемпионат.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.

Редактор: Андрей Крашевский



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Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир в субботу заняли первое место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Хельсинки.

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