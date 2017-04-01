LIVE в 16:45: танцевальные пары бьются за золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня последний комплект медалей разыграют танцевальные дуэты.

Тесса Вирту и Скотт Мойр лидируют после короткой программы. Фигуристы из Канады обновили собственный мировой рекорд в коротком танце, получив за свой прокат 82,43 балла. Второе место пока занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (76,89 очка). Тройку замыкают американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (76,53).

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.