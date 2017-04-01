В Таллинне реконструируют улицу Вабрику

К лету 2017 года будет проведена масштабная реконструкция улицы Вабрику в таллиннском районе Каламая.

В ходе реконструкции перекрестка улиц Валгевазе и Мальми, а также восстановительного ремонта улицы Вабрику, ширина проезжей части на этом участке будет сокращена, будут установлены пороги и движение станет более спокойным, сообщает Раэпресс.

Для повышения безопасности участников движения на улице Вабрику около Каламаяской основной школы и на участке между улицами Кунгла и Сальме будут установлены пороги для ограничения скорости и знаки, запрещающие скорость свыше 30 км/час.

На улице Вабрику сохранится одностороннее движение автотранспорта. Также будет создана велосипедная дорожка.

Работы завершатся к концу июня. Их стоимость составит свыше полумиллиона евро.