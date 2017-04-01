В США умер активист, придумавший радужный флаг сексуальных меньшинств

В Нью-Йорке в возрасте 65 лет скончался американский активист Гилберт Бейкер - автор радужного флага, ставший символом т.н. ЛГБТ-движения (аббревиатура, образованная от первых букв слов "лесбиянка", "гей", "бисексуал" и "транссексуал").

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила Русская служба Би-би-си.

Гилберт Бейкер придумал флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов, в 1978 году.

Розовый цвет символизировал сексуальность, красный — жизнь, оранжевый — исцеление, желтый — солнечный свет, зеленый — природу, бирюзовый — искусство, индиго — гармонию, фиолетовый — человеческий дух.

Впоследствии количество полос сократилось до шести: розовый и индиго убрали, а бирюзовый цвет заменили на синий.

Бейкер объяснял, что этим символом он хотел донести до людей мысль о том, что люди могут быть разными, но вместе они единое целое. "Нам нужно было что-то красивое, что-то наше, - сказал Бейкер. - Радуга отлично подходит, потому что она отражает наше разноообразие с точки зрения расы, пола, возраста и так далее".

Гилберт Бейкер родился в Канзасе в 1951 году. В начале 70-х годов, когда в Америке зарождалось движение за права геев, он жил в Сан-Франциско. Он участвовал в демонстрациях ЛГБТ-движения и делал плакаты для митингов.