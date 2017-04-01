В Финском заливе ожидаются трехметровые волны

В субботу в Финском заливе ожидаются волны до трех метров в высоту.

В Финском заливе в первый день апреля ветер юго-восточный и южный 6-10 м/с, порывами до 14 м/с. Во второй половине дня ветер усилится до 8-13 м/с, порывами до 17 м/сек. К вечеру ветер немного ослабеет.

Прогнозируемая высота волны в Финском заливе — от 1,5 до 2,5 метра, в северной части Балтийского моря — до 3 метров, в северной части Рижского залива 1-2 метра, в проливе Вяйнамери между материком и островом Муху — до 0,8 метра.

В субботу также возможен снег, мокрый снег и дождь. Видимость умеренная, при осадках плохая.