Выбежавший на дорогу кабан спровоцировал тяжелое ДТП в Тартумаа

На шоссе Тарту-Вильянди в Тяхтвереской волости Тартуского уезда из-за выбежавшего на дорогу кабана в пятницу вечером столкнулись два автомобиля.

Автомобиль Mazda 6 под управлением 27-летнего мужчины, двигавшийся в направлении Вильянди, на 11-м километре шоссе врезался в выбежавшего на дорогу кабана, сообщила в субботу служба новостей "Радио 4".

После столкновения автомобиль остановился на дороге, а водитель и пассажир вышли на проезжую часть, чтобы оценить последствия ДТП.

Между тем к месту аварии подъехал двигавшийся в том же направлении автомобиль Jeep Cherokee под управлением 22-летнего мужчины, который заметил остановившийся на дороге автомобиль Mazda в самый последний момент и не успел вовремя затормозить.

Произошло столкновение, в результате которого оба автомобиля вылетели с проезжей части, и был задет стоявший на дороге водитель Mazda.

Пострадавший водитель Mazda и 23-летняя пассажирка Jeep Cherokee были доставлены в Клинику Тартуского университета.

В полиции сообщили, что водитель Mazda не принял необходимые меры предосторожности, предусмотренные правилами дорожного движения: не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки и не надел светоотражающий жилет. Между тем у водителя Jeep Cherokee не было водительских прав.

Прочие детали ДТП будут выяснены в ходе расследования.